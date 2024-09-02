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Жителям Ижевска предлагают пройти опрос о благоустройстве набережной города

18:08, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жителям Ижевска предлагают пройти опрос о благоустройстве набережной города
18:08, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная\n#благоустройство\n#опрос
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
84
0

Пока рассматривается обновление участка от монумента «Навеки с Россией» до плотины.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанам и жителям Завьяловского района предлагают поучаствовать в опросе о благоустройстве набережной от монумента «Навеки с Россией» до плотины. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии. 

Напомним, что данный участок уже реконструировали и открыли 3 сентября 2010 года. В настоящий момент правительство региона планирует вновь обновить эту территорию, а также реконструировать её северную часть. Александр Бречалов заявил, что все работы должны быть выполнены к 2030 году

В середине августа сотрудники Центра территориального развития Удмуртии уже провели с местными жителями семинар, на котором поговорили о символах и ценностях объекта, его проблемах и вариантах обновления. Но, чтобы ещё лучше понять современные потребности ижевчан, запущен анонимный опрос. Пройти его могут все желающие старше 14 лет. 

На анкету уйдет 5-7 минут. У местных жителей спрашивают, как они проводят время на набережной, как оценивают текущее состояние участка, и что они хотят в дальнейшем видеть в этом общественном пространстве. Результаты опроса помогут при разработке проекта благоустройства. 

18:08, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная\n#благоустройство\n#опрос