Жителям Ижевска предлагают пройти опрос о благоустройстве набережной города

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанам и жителям Завьяловского района предлагают поучаствовать в опросе о благоустройстве набережной от монумента «Навеки с Россией» до плотины. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Напомним, что данный участок уже реконструировали и открыли 3 сентября 2010 года. В настоящий момент правительство региона планирует вновь обновить эту территорию, а также реконструировать её северную часть. Александр Бречалов заявил, что все работы должны быть выполнены к 2030 году.

В середине августа сотрудники Центра территориального развития Удмуртии уже провели с местными жителями семинар, на котором поговорили о символах и ценностях объекта, его проблемах и вариантах обновления. Но, чтобы ещё лучше понять современные потребности ижевчан, запущен анонимный опрос. Пройти его могут все желающие старше 14 лет.

На анкету уйдет 5-7 минут. У местных жителей спрашивают, как они проводят время на набережной, как оценивают текущее состояние участка, и что они хотят в дальнейшем видеть в этом общественном пространстве. Результаты опроса помогут при разработке проекта благоустройства.