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ФСБ изъяла у ижевчанина две наступательные гранаты

10:00, 30 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
ФСБ изъяла у ижевчанина две наступательные гранаты
10:00, 30 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
234
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#оружие\n#ФСБ
Фото: wikimedia.org
234
0

Мужчина незаконно приобрёл боеприпасы и хранил их у себя.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у местного жителя сотрудники ФСБ изъяли две гранаты РГД-5 со взрывателями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы безопасности. 

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о «незаконном приобретении, и хранении взрывных устройств». Отмечается, что подозреваемый приобрёл гранаты не для осуществления экстремистской или террористической деятельности. 

Следствие продолжается. 

10:00, 30 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
234
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#оружие\n#ФСБ