ФСБ изъяла у ижевчанина две наступательные гранаты

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у местного жителя сотрудники ФСБ изъяли две гранаты РГД-5 со взрывателями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы безопасности.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о «незаконном приобретении, и хранении взрывных устройств». Отмечается, что подозреваемый приобрёл гранаты не для осуществления экстремистской или террористической деятельности.

Следствие продолжается.