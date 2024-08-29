В Ижевске за несанкционированную уличную торговлю оштрафовали 34 виновных лица

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала года составлено уже 40 протоколов об административном правонарушении за торговлю в несанкционированных местах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За торговлю в неположенном месте оштрафовано 34 виновных лица. Кроме того, заведено 26 протоколов за несанкционированную торговлю фруктами, овощами и бахчевыми культурами. За это оштрафовали 21 лицо.

Отметим, что граждан за данные правонарушения ждут штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 15 до 100 тысяч рублей.

Для мониторинга за ситуацией с несанкционированной торговлей в городе проводятся рейды.