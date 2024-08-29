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В Ижевске за несанкционированную уличную торговлю оштрафовали 34 виновных лица

16:07, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске за несанкционированную уличную торговлю оштрафовали 34 виновных лица
16:07, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уличная торговля
Фото: Администрация Ижевска
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В городе проводятся рейды. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала года составлено уже 40 протоколов об административном правонарушении за торговлю в несанкционированных местах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За торговлю в неположенном месте оштрафовано 34 виновных лица. Кроме того, заведено 26 протоколов за несанкционированную торговлю фруктами, овощами и бахчевыми культурами. За это оштрафовали 21 лицо. 

Отметим, что граждан за данные правонарушения ждут штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 15 до 100 тысяч рублей.

Для мониторинга за ситуацией с несанкционированной торговлей в городе проводятся рейды. 

16:07, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уличная торговля