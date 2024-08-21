В Удмуртии стартовал автопробег в честь Дня Государственного флага России

Ижевск. Удмуртия. Автопробег в честь Дня Государственного флага России начался в Удмуртии. За два дня колонна посетит шесть районов республики. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

В автопробеге принимают участие ижевские патриотические организации. Из столицы Удмуртии выдвинулась колонна машин, выкрашенных в цвета российского триколора. В пунктах назначения запланированы встречи с ветеранами и молодёжью.

Автоколонна вернётся в Ижевск 22 августа, в день Государственного флага. Встреча участников пройдёт на Центральной площади. Ориентировочно в 18:00 будет развёрнут 50-метровый триколор, который пронесут по эспланаде до монумента «Навеки с Россией».