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В Удмуртии стартовал автопробег в честь Дня Государственного флага России

14:00, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии стартовал автопробег в честь Дня Государственного флага России
14:00, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Государственный флаг
Фото: ИА «Сусанин»
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В колонне выдвинулись шесть автомобилей в цветах российского стяга.

Ижевск. Удмуртия. Автопробег в честь Дня Государственного флага России начался в Удмуртии. За два дня колонна посетит шесть районов республики. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

В автопробеге принимают участие ижевские патриотические организации. Из столицы Удмуртии выдвинулась колонна машин, выкрашенных в цвета российского триколора. В пунктах назначения запланированы встречи с ветеранами и молодёжью.

Автоколонна вернётся в Ижевск 22 августа, в день Государственного флага. Встреча участников пройдёт на Центральной площади. Ориентировочно в 18:00 будет развёрнут 50-метровый триколор, который пронесут по эспланаде до монумента «Навеки с Россией».

14:00, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Государственный флаг