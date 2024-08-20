Ижевский ЛД «Ижсталь» начали покрывать стеновыми панелями

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился первый этап демонтажных работ в ледовом дворце «Ижсталь», где сейчас идёт реконструкция. Об этом сообщил зампред правительства республики Тимур Меджитов.

В реконструкции ледового дворца задействовано порядка 50 рабочих. Демонтаж старых конструкций завершён. Не обошлось и без интересных находок. При снятии настенных панелей была обнаружена мозаика советских времён.

Завершается монтаж систем отопления подвала, ведётся внутренняя отделка. Стены будут покрыты огнезащитой. Также рабочие приступили к установке стеновых сэндвич-панелей, заметных с улицы Удмуртской.