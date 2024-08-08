Работника оборонного предприятия в Удмуртии предостерегли о недопустимости разглашения гостайны

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии действия одного из работников оборонного предприятия привлекли внимание органов госбезопасности. Существовала угроза утечки государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Удмуртии.

ФСБ получила данные о том, что работник оборонного завода намеревался обрабатывать и хранить электронные документы, содержащие гостайну, на неаттестованном компьютере и непредназначенном для этих целей носителе информации. Таким образом, создавались условия утечки особо важной информации в интернет.

Работнику объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, приводящих к разглашению государственной тайны.