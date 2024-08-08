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Работника оборонного предприятия в Удмуртии предостерегли о недопустимости разглашения гостайны

12:10, 08 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Работника оборонного предприятия в Удмуртии предостерегли о недопустимости разглашения гостайны
12:10, 08 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
243
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#гостайна
Фото: Сета Швита на Unsplash
243
0

Мужчина намеревался пойти на нарушение требований законодательства.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии действия одного из работников оборонного предприятия привлекли внимание органов госбезопасности. Существовала угроза утечки государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Удмуртии. 

ФСБ получила данные о том, что работник оборонного завода намеревался обрабатывать и хранить электронные документы, содержащие гостайну, на неаттестованном компьютере и непредназначенном для этих целей носителе информации. Таким образом, создавались условия утечки особо важной информации в интернет. 

Работнику объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, приводящих к разглашению государственной тайны. 

12:10, 08 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
243
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#гостайна