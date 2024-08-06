Хор Сретенской духовной академии из Москвы выступит в храме села Завьялово

Завьялово. Удмуртия. 7 августа в селе Завьялово Удмуртской Республики отпразднуют 25-летнюю годовщину со дня возрождения богослужений в храме святого Николая Чудотворца (0+). Об этом сообщается на странице храма в соцсетях.

С 08:00 начнется исповедь, а с 08:10 — чтение часов и Божественная литургия. Возглавит её благочинный Завьяловского округа Ижевской епархии иерей Илья Медведев.

Песнопения исполнит хор Сретенской духовной академии из Москвы.

Отмечается, что братия одного из ведущих духовных вузов страны также преподнесла подарок, пожелав исполнить концерт после богослужения. Он начнётся около 09:30 под управлением иеродиакона Григория (Панфилова).

В этот же день до 18:00 в храме будет находиться ковчег с честными мощами св. Николая Чудотворца.

Отметим, что в сентябре храм в Завьялово отметит ещё один юбилей — 185 лет со дня освящения в 1839 году.