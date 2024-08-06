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Хор Сретенской духовной академии из Москвы выступит в храме села Завьялово

14:10, 06 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Хор Сретенской духовной академии из Москвы выступит в храме села Завьялово
14:10, 06 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
171
0
#Завьялово\n#епархия\n#храмы Удмуртии
Фото: vk.com/hramzavyalovo
171
0

В 25-летнюю годовщину со дня возрождения богослужений в церкви будет находиться ковчег с мощами святого Николая Чудотворца.

Завьялово. Удмуртия. 7 августа в селе Завьялово Удмуртской Республики отпразднуют 25-летнюю годовщину со дня возрождения богослужений в храме святого Николая Чудотворца (0+). Об этом сообщается на странице храма в соцсетях.

С 08:00 начнется исповедь, а с 08:10 — чтение часов и Божественная литургия. Возглавит её благочинный Завьяловского округа Ижевской епархии иерей Илья Медведев.

Песнопения исполнит хор Сретенской духовной академии из Москвы.

Отмечается, что братия одного из ведущих духовных вузов страны также преподнесла подарок, пожелав исполнить концерт после богослужения. Он начнётся около 09:30 под управлением иеродиакона Григория (Панфилова).

В этот же день до 18:00 в храме будет находиться ковчег с честными мощами св. Николая Чудотворца.

Отметим, что в сентябре храм в Завьялово отметит ещё один юбилей — 185 лет со дня освящения в 1839 году.

14:10, 06 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
171
0
#Завьялово\n#епархия\n#храмы Удмуртии