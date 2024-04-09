Суд в Удмуртии признал местную жительницу представительницей кумандинцев

Сарапул. Удмуртия. Суд установил национальную принадлежность жительницы Каракулинского района Удмуртии к коренному малочисленному народу. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

В Сарапульский райсуд обратилась 49-летняя женщина. Установление факта принадлежности к определённому этносу потребовалось ей для того, чтобы реализовать свои личные и имущественные права, предусмотренные ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Чтобы установить данный факт, заявительнице необходимо было предоставить документы, подтверждающие его национальность: запись акта гражданского состояния или документ, подтверждающий родственные связи с человеком такой же национальности, или решение суда.

Исследовав в ходе судебного разбирательства письменные документы, заслушав свидетелей, суд пришёл к выводу о том, что факт принадлежности заявительницы к коренному малочисленному народу — кумандинцам — нашёл своё подтверждение, поскольку её близкие родственники являлись прямыми потомками кумандинцев, в частности, родились в местах исконного проживания кумандинцев, имели традиционно кумандинскую фамилию, знали кумандинский язык и занимались традиционными для данного коренного малочисленного народа видами деятельности.

Суд заявление удовлетворил, признав женщину представительницей кумандинцев.