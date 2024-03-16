Более 170 призов разыграли в Глазове в рамках викторины «Всей семьёй»

Глазов. Удмуртия. Жители Глазова голосуют за благоустройство общественных пространств в рамках программы «Люди и города» топливной компании ТВЭЛ ГК Росатом. Кроме того, волонтёры предлагают поучаствовать в викторине «Всей семьёй», которая проходит во всех города и районах Удмуртии.

Розыгрыши в штабе викторины «Всей семьей» на улице Короленко, 8 проходят каждый день до 17 марта включительно в 15:00 и 20:00. Первые 176 счастливчиков уже получили свои призы — среди них, например, мультиварка, кухонный комбайн, мясорубка и электрический чайник. Результаты подводятся под наблюдением Общественных советников города.

Отметим, призовой фонд викторины для глазовчан увеличен за счёт привлечения средств топливной компании ТВЭЛ ГК Росатом. Каждый розыгрыш снимается на камеру – призёр определяется методом жеребьёвки.

Сегодня участником викторины «Всей семьей» стал глава города Сергей Коновалов. В своих социальных сетях он пообещал не расстраиваться, если останется без приза.

Напомним, для участия в викторине необходимо прийти на информационные точки, указанные на сайте Всейсемьей18.РФ, 16 или 17 марта. Далее нужно заполнить анкету, ответив на три вопроса, и сдать её волонтёру. Участник должен быть старше 18 лет и быть прописанным на территории республики, иметь при себе паспорт.