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В удмуртский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило 300 заявлений на выдачу ветеранских удостоверений

14:45, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В удмуртский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило 300 заявлений на выдачу ветеранских удостоверений
14:45, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЧВК «Вагнер»\n#СВО\n#ветераны боевых действий
Фото: ИА «Сусанин»
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На получение документов могут рассчитывать бойцы добровольческих формирований и организаций, содействующих ВС РФ.

Ижевск. Удмуртия. В удмуртском филиале фонда прошло вручение удостоверений ветеранов боевых действий бывшим бойцам ЧВК «Вагнер», которые теперь могут рассчитывать на получение соцподдержки. Об этом сообщается в группе фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии.

Фонд с осени 2023 года ведёт приём заявлений бывших бойцов ЧВК «Вагнер» на выдачу удостоверений ветеранов боевых действий. За прошедшее время 300 человек изьявили желание получить документ. В феврале начался приём заявлений от бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими российской армии, в том числе ЧВК «Редут».

Напомним, в Удмуртии первые ветеранские удостоверения «музыкантам» выдали 21 декабря 2023 года.

14:45, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЧВК «Вагнер»\n#СВО\n#ветераны боевых действий