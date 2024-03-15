В удмуртский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило 300 заявлений на выдачу ветеранских удостоверений

Ижевск. Удмуртия. В удмуртском филиале фонда прошло вручение удостоверений ветеранов боевых действий бывшим бойцам ЧВК «Вагнер», которые теперь могут рассчитывать на получение соцподдержки. Об этом сообщается в группе фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии.

Фонд с осени 2023 года ведёт приём заявлений бывших бойцов ЧВК «Вагнер» на выдачу удостоверений ветеранов боевых действий. За прошедшее время 300 человек изьявили желание получить документ. В феврале начался приём заявлений от бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими российской армии, в том числе ЧВК «Редут».

Напомним, в Удмуртии первые ветеранские удостоверения «музыкантам» выдали 21 декабря 2023 года.