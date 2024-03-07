Более 1 000 заявлений было подано на вступление в Союз женщин Удмуртии в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии прошла встреча председателя регионального отделения Союза женщин России Елены Дербиловой с жёнами и матерями участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В ходе встречи прошло обсуждение волнующих вопросов, касающихся сражающихся и павших бойцов, а также мер поддержки членов их семей. Елена Дербилова поблагодарила собравшихся женщин за всё, что они делают для российских воинов, отметив, что женское движение в Удмуртии набирает силу.

Сейчас в составе Союза женщин Удмуртии находится 28 Советов женщин из городов и районов республики, в которых состоит более 5 тыс. активных женщин. В 2023 году в Союз женщин вступили 1 196 человек. Большая часть вступивших — жительницы Завьяловского района.