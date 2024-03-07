Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид

Более 1 000 заявлений было подано на вступление в Союз женщин Удмуртии в 2023 году

16:30, 07 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Более 1 000 заявлений было подано на вступление в Союз женщин Удмуртии в 2023 году
16:30, 07 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Союз женщин Удмуртии
Фото: ИА «Сусанин»
127
0

Самым активным муниципалитетом стал Завьяловский район.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии прошла встреча председателя регионального отделения Союза женщин России Елены Дербиловой с жёнами и матерями участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В ходе встречи прошло обсуждение волнующих вопросов, касающихся сражающихся и павших бойцов, а также мер поддержки членов их семей. Елена Дербилова поблагодарила собравшихся женщин за всё, что они делают для российских воинов, отметив, что женское движение в Удмуртии набирает силу.

Сейчас в составе Союза женщин Удмуртии находится 28 Советов женщин из городов и районов республики, в которых состоит более 5 тыс. активных женщин. В 2023 году в Союз женщин вступили 1 196 человек. Большая часть вступивших — жительницы Завьяловского района.

16:30, 07 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Союз женщин Удмуртии