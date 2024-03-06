Участник Чеченской кампании из Глазовского района Удмуртии погиб на СВО

Глазов. Удмуртия. Жители Глазовского района Удмуртии простились с Александром Баженовым, который погиб в ходе СВО. Об этом в соцсетях рассказала глава района Галина Аверкиева.

В 1999 году после окончания колледжа Александр Баженов проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации в должности наводчика гусеничных бронетранспортеров. Позже участвовал в боевых действия на территории Чеченской Республики. А в 2022 году отправился в зону специальной военной операции.

Указом президента страны он посмертно награжден орденом Мужества.

«Для нас он запомнится настоящим героем своего времени. Александр Владимирович будет жить в наших сердцах. Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Помощь родным оказывается в полном объёме. Совместно с главой Удмуртии выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написала Галина Аверкиева.