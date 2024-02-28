Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом Лонгрид СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид

На содержание 32 вновь включённых ижевских улиц выделено 10 млн рублей

13:50, 28 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На содержание 32 вновь включённых ижевских улиц выделено 10 млн рублей
13:50, 28 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
322
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#содержание улиц
Фото: ИА «Сусанин»
322
0

Улицы находятся в микрорайоне Чекерил, деревне Пирогово и коттеджном посёлке Сосновый Бор.

Ижевск. Удмуртия.  32 вновь включённых в ижевский перечень улиц получили подрядчика на годичное содержание. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Контракт заключён до 31 декабря 2024 года. В него входят работы как по зимнему, так и по летнему содержанию, в том числе вывоз снега и устранение аварийных дефектов.

Цена контракта составила 10 млн рублей.

Подрядчик будет обязан содержать восемь улиц в коттеджном посёлке Сосновый Бор, 20 улиц в микрорайоне Чекерил, а также улицу Перспективную в коттеджном посёлке Новые Пазелы, улицу Александровскую в одноимённом микрорайоне и проезд с южной стороны ЖК «Норвежский лес».

 

13:50, 28 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
322
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#содержание улиц