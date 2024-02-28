На содержание 32 вновь включённых ижевских улиц выделено 10 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. 32 вновь включённых в ижевский перечень улиц получили подрядчика на годичное содержание. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Контракт заключён до 31 декабря 2024 года. В него входят работы как по зимнему, так и по летнему содержанию, в том числе вывоз снега и устранение аварийных дефектов.

Цена контракта составила 10 млн рублей.

Подрядчик будет обязан содержать восемь улиц в коттеджном посёлке Сосновый Бор, 20 улиц в микрорайоне Чекерил, а также улицу Перспективную в коттеджном посёлке Новые Пазелы, улицу Александровскую в одноимённом микрорайоне и проезд с южной стороны ЖК «Норвежский лес».