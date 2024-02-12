Переживший несколько инсультов в зоне СВО мобилизованный из Удмуртии получал отказ в досрочном увольнении

Ижевск. Удмуртия. Мобилизованному из Удмуртии удалось добиться досрочного увольнения по состоянию здоровья. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике.

Военнослужащий имеет хроническое заболевание, которое является основание для отказа в приёме в ряды Вооружённых сил. В момент нахождения в зоне СВО у мужчины не единожды происходили инсульты, однако он был признан лишь ограниченно годным. Боец обращался к командиру с рапортом, но получил отказ в досрочном увольнении.

Уполномоченный по правам человека Виктор Кушко обратился в прокуратуру, после чего удалось добиться досрочного увольнения бойца по состоянию здоровья.