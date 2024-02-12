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Переживший несколько инсультов в зоне СВО мобилизованный из Удмуртии получал отказ в досрочном увольнении

17:20, 12 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Переживший несколько инсультов в зоне СВО мобилизованный из Удмуртии получал отказ в досрочном увольнении
17:20, 12 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
340
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мобилизованные
Фото: ИА «Сусанин»
340
0

В ситуацию вмешался уполномоченный по правам человека в республике.

Ижевск. Удмуртия. Мобилизованному из Удмуртии удалось добиться досрочного увольнения по состоянию здоровья. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике.

Военнослужащий имеет хроническое заболевание, которое является основание для отказа в приёме в ряды Вооружённых сил. В момент нахождения в зоне СВО у мужчины не единожды происходили инсульты, однако он был признан лишь ограниченно годным. Боец обращался к командиру с рапортом, но получил отказ в досрочном увольнении.

Уполномоченный по правам человека Виктор Кушко обратился в прокуратуру, после чего удалось добиться досрочного увольнения бойца по состоянию здоровья.

17:20, 12 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
340
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мобилизованные