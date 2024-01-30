Верховный суд Удмуртии оставил без изменений приговор по делу Людмилы Гуляшиновой

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор бывшему председателю Общественной палаты Ижевска Людмиле Гуляшиновой за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщила объединённая пресс-служба судов республики, уголовная коллегия ВС УР 30 января рассмотрела апелляционные жалобы защитника на приговор Октябрьского райсуда Ижевска от 5 сентября 2023 года.

Напомним, тогда Людмилу Гуляшинову приговорили к пяти годам колонии общего режима. Суд признал даму виновной в том, что, занимая пост руководителя ООО «ФК «ГИД», создала финансовую пирамиду.

Суд установил, что в целях хищения денег граждан с помощью обмана Гуляшинова вместе с главбухом Хуртиной С. В. в июле 2014 года создали ООО «ФК «ГИД». Компания размещала рекламу, в которой гражданам гарантировался возврат денег по заключённым договорам займа и купли-продажи ценных бумаг с высокими начисленными процентами за счёт прибыли, якобы получаемой от коммерческой деятельности ООО «ФК «ГИД» по приобретению акций крупных российских коммерческих организаций, земельных участков в посёлке «Домоседово» Завьяловского района Удмуртии, строительству многоквартирных домов в ЖК «Солнечная слобода» по улице Автономной в Ижевске, а также от осуществления брокерской деятельности.

В реальности же соучастницы привлекали новые вклады от физических лиц, выплачивая «доходы» лицам, чьи средства были привлечены ранее, за счёт привлечённых денег иных граждан при отсутствии инвестиционной деятельности.

Таким образом, с июля 2014 года по сентябрь 2018 года Гуляшинова совместно с Хуртиной путём обмана похитили у 171 потерпевшего денежные средства на общую сумму более 233 миллионов рублей.

Кроме того, Гуляшинова на похищенные деньги приобрела автомобиль «Ниссан Мурано», который внесла при принятии её в состав ООО «СДГ» для увеличения уставного капитала на сумму 1 515 000 рублей, а при выходе из состава ООО «СДГ» получила денежные средства в указанной сумме, тем самым их легализовала.

Объём материалов уголовного дела составил 120 томов. Подсудимые вину в совершении преступлений не признали. Но суд, исследовав представленные по делу доказательства, заслушав участников процесса, пришёл к выводу об их виновности. Людмила Гуляшинова получила 5 лет колонии общего режима и штраф в размере 100 000 рублей. Её бывший главбух — 4 года условно с испытательным сроком в 3 года.

При этом потерпевшие по делу не соглашались с таким решением суда, полагая его незаконным и необоснованным из-за чрезмерной мягкости. Они просили отменить такой приговор, а защитники Людмилы Гуляшиновой, указывая на её невиновность, полагали его незаконным.

Верховный суд проверил законность и обоснованность приговора, оценил доводы апелляционных жалоб, выслушал участников процесса и оставил приговор без изменения.