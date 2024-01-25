За прошлый год от укусов животных в Удмуртии пострадали более 4 тысяч человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2023 год больше трети пострадавших от укусов животных — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за минувший год в больницы с жалобами на укусы животных обратились 4 202 человека. Для сравнения, в 2022 году пострадали 4 089 жителей республики. Также в список покусанных в 2023 году попали 1 346 детей до 17 лет или 32% от общего числа пострадавших.

66% случаев приходится на укусы собак.

По количеству обращений лидирует Завьяловский район — 349 случаев. Следом за ним идёт город Можга со 179 случаями.