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За прошлый год от укусов животных в Удмуртии пострадали более 4 тысяч человек

17:27, 25 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За прошлый год от укусов животных в Удмуртии пострадали более 4 тысяч человек
17:27, 25 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#укусы животных
Фото: Камиллы Баттани на Unsplash
33
0

По сравнению с 2022 годом, наблюдается небольшой рост числа пострадавших.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2023 год больше трети пострадавших от укусов животных — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за минувший год в больницы с жалобами на укусы животных обратились 4 202 человека. Для сравнения, в 2022 году пострадали 4 089 жителей республики. Также в список покусанных в 2023 году попали 1 346 детей до 17 лет или 32% от общего числа пострадавших.

66% случаев приходится на укусы собак.

По количеству обращений лидирует Завьяловский район — 349 случаев. Следом за ним идёт город Можга со 179 случаями.

17:27, 25 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#укусы животных