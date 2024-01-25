В Удмуртии на 42% выросло количество бронирований гостиниц в минувшие новогодние праздники

Ижевск. Удмуртия. В Россиийских отелях в период с 30 декабря по 8 января зафиксирован рост онлайн-бронирований. В целом по стране отмечается рост на 17,7%. Показатели растут и в Удмуртии. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные онлайн-платформы TravelLine.

По сравнению с новогодними праздниками 2023 года, в 2024 году количество онлайн-бронирований в гостиницах Удмуртии выросло на 42%. Наибольший рост среди регионов России отмечен на Камчатке — 170%. Максимальное падение показателей зафиксировано по ЯНАО — минус 34%.