В Удмуртии создадут Государственное юридическое бюро

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 апреля 2024 года будет создано Государственное юридическое бюро, которое будет оказывать бесплатную помощь гражданам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Предельная штатная численность работников установлена в количестве 7 человек. Казённое учреждение будет оказывать юридическую помощь гражданам, участвовать в просвещении и правовом информировании.

Учредителем бюро выступит главное управление юстиции Удмуртии.