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В Удмуртии создадут Государственное юридическое бюро

09:40, 06 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии создадут Государственное юридическое бюро
09:40, 06 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#юриспруденция
Фото: unsplash.com
232
0

Учреждение начнёт работу с 1 апреля 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 апреля 2024 года будет создано Государственное юридическое бюро, которое будет оказывать бесплатную помощь гражданам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Предельная штатная численность работников установлена в количестве 7 человек. Казённое учреждение будет оказывать юридическую помощь гражданам, участвовать в просвещении и правовом информировании.

Учредителем бюро выступит главное управление юстиции Удмуртии.

09:40, 06 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
232
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#юриспруденция