Медиагруппа из Удмуртии взяла «Золотой микрофон» национальной премии «Радиомания»

Ижевск. Удмуртия. В Москве состоялась церемония награждения Национальной премии в области радиовещания «Радиомания-2023» при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, ФГУП РТРС и ФГУП «Космическая связь». Одним из лауреатов стала медиагруппа «Лучшее решение» из Удмуртии. Её директор Дмитрий Носков привёз в Ижевск радийный «Оскар» — «Золотой микрофон» и рассказал корреспонденту «Сусанина» подробности — за что академики Российской академии радио удостоили такой награды.

Дмитрий Владимирович рассказал, что в 2023 году на «Радиоманию» было подано 287 работ, почти на сотню больше, чем в 2022 году. Помимо сетевых радиостанций в конкурсе приняли участие радиокомпании из 45 регионов страны, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Жюри выставляло оценки по 20 номинациям.

В шорт-лист от Удмуртии попали сразу три медиахолдинга. В номинации «Новости» — ведущая радио «Адам» Анна Киршина (медиагруппа «Центр Диджитал энд медиа»). В номинации «Продвижение, внеэфирный проект» — «Авторадио» с проектом «Фестиваль «Русь дружинная» (медиагруппа «Выбери радио»).

В «Специальной номинации» — проект медиагруппы «Лучшее решение» — «Рекламный дозор». Именно он и удостоился победы в своей номинации.

Напомним, масштабный мультимедийный проект «Рекламный дозор» от МГ «Лучшее решение» проходил в декабре 2022 года. Его главная задача была — показать эффективную работу связки «радио-интернет» в ходе рекламных кампаний.

«Молодые маркетологи воспринимают радио и офлайн как антагонистов интернета. Мы же отвечаем, что они союзники и «их надо правильно готовить». И рассказываем, как подобная связка работает», — сказал Дмитрий Носков.

Во время проекта был создан Совет из числа авторитетных маркетологов, они и выбрали для «эксперимента» рекламодателя — медицинский центр «Аксион». Была запущена реклама в Ижевске на трех радиостанциях медиагруппы «Лучшее решение» с фиксацией роста трафика сайта МЦ «Аксион».

«Для чистоты эксперимента «Аксион» прекратил всякую рекламную активность на период эксперимента. За месяц рекламной кампании на сайт перешло 1 918 новых посетителей. Каждый посетитель в среднем проводил на сайте 2,5 минуты. Это серьёзный показатель, это много, неслучайные люди», — отметил Дмитрий Носков.

Таким образом, сам проект «Рекламный дозор» продвигал не конкретную радиостанцию, а радио как отрасль. И результат своеобразного эксперимента подтвердил, что радио в качестве рекламной площадки занимает актуальную позицию в современных маркетинговых условиях.

Именно это важное «завоевание» и признали члены Российской академии радио, присудив «Золотой микрофон» медиагруппе «Лучшее решение». Радийный «Оскар» ещё раз подтверждает, что отрасль развивается и уверенно смотрит в будущее, подчеркнул Дмитрий Носков.