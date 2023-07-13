В Удмуртии работает более 50 волонтерских пунктов плетения армейских маскировочных сетей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открыто 54 добровольческих пункта изготовления маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Этот вид армейского оснащения остается одним из самых востребованных в зоне СВО, рассказала руководитель регионального волонтерского движения «Zащита18. Маскировочные сети. Удмуртия» Наталья Решетникова.

Организация насчитывает сотни участников, однако дополнительные руки в пунктах плетения все еще очень нужны, отметила Наталья Решетникова. На передовой маскировочные сети ждут, они плетутся не на склад, а по заявкам с фронта. При этом в своих отзывах бойцы отмечают высокое качество изделий и профессионализм волонтеров.

«От ребят с передовой приходят только положительные отзывы о качестве сетей. Перед отправлением все маскировочные сети обязательно проверяются на бликование и прочность. Каждый день наши сети спасают жизни сотен бойцов. Мы понимаем всю важность и ответственность своей работы, стараемся делать как можно больше и быстрее, ведь количество заказов на масксети увеличивается», – подчеркнула Наталья Решетникова.

По словам Натальи Решетниковой, на изготовление средней сети двум добровольцам требуется 2-3 часа, большую плетут не менее двух дней. Сейчас волонтеры отрабатывают заказы на 20 тыс. квадратных метров сетей.

«Нам очень нужны люди для плетения сетей и раскройки, автоволонтеры, а также будем благодарны за финансовую помощь для покупки материала. Вместе мы сможем сделать больше для ребят на передовой, которые очень нуждаются в нашей поддержке», – отметила Наталья Решетникова.

Узнать адреса и режим работы пунктов плетения маскировочных сетей в городах и районах Удмуртии, а также уточнить необходимую информацию можно в группе «Zащита18. Маскировочные сети. Удмуртия» в соцсети «ВКонтакте» либо в рабочем чате волонтеров в Телеграм.