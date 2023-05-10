Кадеты из Ижевска и Балезино посетят Брестскую крепость

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 мая состоялся финал смотра-конкурса строевой подготовки «Равняемся на героев». Свои умения показали более 1 200 кадетов из 62 команд, съехавшихся в столицу со всей республики. Победители конкурса получили экскурсии в Брест. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Финал прошёл в День Победы на Центральной площади Ижевска. Судьи оценивали правильность и синхронность выполнения приёмов без оружия, точность движения взвода торжественным маршем. Кадеты исполняли песни и демонстрировали навык владения оружием, которое заменяли макеты. В этом году появилось нововведение — оценивалась смена почётного караула.

В младшей возрастной группе первое место взяли кадеты Балезинского района, второе — ребята из Устиновского района Ижевска, третье — кадеты из Глазова. Лучшим командиром взвода стала кадет из Октябрьского района Ижевска Алина Ярова.

В старшей группе победили кадеты Ленинского района Ижевска, школа №60, второе место заняли ученики из Октябрьского района, третье — из Балезинского. Лучшим командиром стала кадет взвода Ленинского района Ижевска Елизавета Фёдорова.

Взводы, занявшие первые места, отправятся на экскурсию в Брест. Также победители получили сертификаты на изготовление новой формы. Лучшим командирам подарили фирменные часы.