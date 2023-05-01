Жители Удмуртии в апреле более 60 тысяч раз позвонили в «112»

Ижевск. Удмуртия. В апреля жители Удмуртии 63 436 раз позвонили по единому номеру вызова экстренных оперативных служб. Об этом сообщает пресс-служба Центра обработки вызовов «112» по Удмуртии.

Чаще всего люди звонили в службу медицинской скорой помощи — 9 395 раз. Специалисты центра обработки вызовов «112» проконсультировали 7 338 человек и перенаправили в отдел полиции 4 819 звонков. Также за месяц местные жители прислали 669 сообщений о пожарах в лесах и на сельскохозяйственных землях.

Людям сообщают, что если им нужна экстренная помощь, они должны звонить по телефону «112».