Власти Ижевска исправят разрушения на воинском мемориала на Северном кладбище

Часть могильных плит после зимы оказались расколоты.
Ижевск. Удмуртия. Воинский мемориал на Северном кладбище Ижевска подвергся разрушениям. Часть могильных плит красноармейцев оказались расколоты, также пострадал светильник символической «неугасимой свечи». Разрушения были зафиксированы корреспондентом «Сусанина» в воскресенье, 24 апреля.
Отвечая в соцсетях, пресс-служба администрации Ижевска заверила, что мемориал будет приведён в порядок в рамках подготовки к предстоящему Дню Победы.
«Сусанин» направил запрос в адрес муниципалитета, с целью установления ответственных за содержание лиц и конкретного плана работ, которые будут выполнены к 9 мая.