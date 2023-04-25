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Власти Ижевска исправят разрушения на воинском мемориала на Северном кладбище

17:46, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Власти Ижевска исправят разрушения на воинском мемориала на Северном кладбище
17:46, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Северное кладбище\n#городская среда\n#охрана памятников
Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)
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Часть могильных плит после зимы оказались расколоты. 

Ижевск. Удмуртия. Воинский мемориал на Северном кладбище Ижевска подвергся разрушениям. Часть могильных плит красноармейцев оказались расколоты, также пострадал светильник символической «неугасимой свечи». Разрушения были зафиксированы корреспондентом «Сусанина» в воскресенье, 24 апреля. 

Отвечая в соцсетях, пресс-служба администрации Ижевска заверила, что мемориал будет приведён в порядок в рамках подготовки к предстоящему Дню Победы. 

«Сусанин» направил запрос в адрес муниципалитета, с целью установления ответственных за содержание лиц и конкретного плана работ, которые будут выполнены к 9 мая. 

17:46, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Северное кладбище\n#городская среда\n#охрана памятников