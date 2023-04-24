Население Удмуртии уменьшилось более чем на 1000 человек с начала года

Ижевск. Удмуртия. За первые два месяца 2023 года численность населения Удмуртии уменьшилась более чем на 1 000 человек. Такие данные привела пресс-служба Удмуртстата.

На 1 января 2023 года численность постоянного населения республики составляла 1442,3 тыс. человек, в том числе городского – 948,4 тыс. человек, сельского – 493,8 тыс. человек. За январь-февраль численность населения республики уменьшилась на 1 075 человек. За аналогичный период 2022 года население уменьшилось на 1 592 человека.

В январе-феврале 2023 года Удмуртия теряла жителей за счёт естественной убыли. Так за указанный период в Удмуртии родилось 2 045 детей (на 130 младенцев меньше, чем за тот же период прошлого года), умерло 3 173 человека (на 285 человек меньше), в том числе 8 детей в возрасте до 1 года (на 6 детей меньше).

Среди регионов ПФО по уровню рождаемости Удмуртия занимает второе место, уступая лидерство Пермскому краю. Однако за два месяца текущего года рождаемость в Удмуртии упала на 5,4%, в целом по России – на 3,4%, в ПФО – на 2,5%.

По сравнению с январём-февралём прошлого года смертность в республике снизилась на 8,1%. Общий коэффициент смертности населения составил 13,6 умерших на 1 000 человек населения. В ПФО по этому показателю Удмуртия уступает Татарстану, Башкортостану, Марий Эл, Мордовии и Чувашии.

За два месяца текущего года в Удмуртии зарегистрировали 718 браков и 866 разводов. Число зарегистрированных браков по сравнению с этим же периодом прошлого года уменьшилось на 13,2%, число разводов – увеличилось на 11,2%. Соотношение числа браков и разводов также ухудшилось. Если в 2022 году за этот период на 1 000 браков приходилось 942 развода, то в 2023 году – 1 206 разводов.