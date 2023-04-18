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Молодого предпринимателя осудили в Ижевске за дискредитацию Вооружённых сил России

12:20, 18 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Молодого предпринимателя осудили в Ижевске за дискредитацию Вооружённых сил России
12:20, 18 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1737
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#дискредитация армии\n#дискредитация
Фото: vk.com/gor.nik18
1737
0

Суд назначил штраф в 30 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. 20-летнего ижевчанина Никиту Горбунова осудили за публичные действия по дискредитации использования Вооружённых сил России. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Во вторник, 18 апреля, Октябрьский райсуд Ижевска рассмотрел дело об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил РФ в указанных целях».

19 марта 2023 года в парке имени Кирова в Ижевске молодой предприниматель Никита Горбунов осуществил публичные действия в форме одиночного пикетирования с использованием плаката с надписью и изображениями флагов России и Украины.

В судебном заседании вину в совершении административных правонарушений молодой человек не признал.

Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд пришёл к выводу о доказанности фактов совершения административных правонарушений и назначил ему административный штраф в размере 30 000 рублей.

Отметим, что Никита Горбунов родился в Ижевске, в 2018 году создал мастерскую по изготовлению эксклюзивных ювелирных украшений из дерева и эпоксидной смолы DRE.VO. За три года бизнес вырос до производства столов. Деревянные доски украшены фигурами Лихтенберга.

12:20, 18 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1737
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#дискредитация армии\n#дискредитация