В Удмуртии объявлен конкурс «Золотая бабушка»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открыт прием заявок на республиканский конкурс «Золотая бабушка», который приурочен к республиканскому празднику – Дню бабушки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Принять участие могут жительницы Удмуртии, воспитывающие трех и более внуков и проявляющие активную жизненную позицию. До 20 апреля необходимо направить заявку на электронную почту oimo_rdnt@inbox.ru. Все требования к заявке можно найти на официальном сайте Республиканского дома народного творчества в разделе «Положения конкурсов и фестивалей». По итогам отборочного этапа будут выбраны 7 финалистов.

В финальной части конкурса бабушки покажут свое мастерство в различных конкурсных заданиях. Это визитная карточка «Моя бабушка — мой наставник», блиц в формате «вопрос-ответ», творческий номер «БА!».

Финал конкурса и награждение состоится 25 мая в 12:00 в Республиканском доме народного творчества.