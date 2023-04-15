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В Удмуртии объявлен конкурс «Золотая бабушка»

12:04, 15 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Удмуртии объявлен конкурс «Золотая бабушка»
12:04, 15 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
87
0
#конкурс\n#бабушки\n#Золотая бабушка
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
87
0

Финал состоится 25 мая в Республиканском доме народного творчества.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открыт прием заявок на республиканский конкурс «Золотая бабушка», который приурочен к республиканскому празднику – Дню бабушки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. 

Принять участие могут жительницы Удмуртии, воспитывающие трех и более внуков и проявляющие активную жизненную позицию. До 20 апреля необходимо направить заявку на электронную почту oimo_rdnt@inbox.ru. Все требования к заявке можно найти на официальном сайте Республиканского дома народного творчества в разделе «Положения конкурсов и фестивалей». По итогам отборочного этапа будут выбраны 7 финалистов.

В финальной части конкурса бабушки покажут свое мастерство в различных конкурсных заданиях. Это визитная карточка «Моя бабушка — мой наставник», блиц в формате «вопрос-ответ», творческий номер «БА!». 

Финал конкурса и награждение состоится 25 мая в 12:00 в Республиканском доме народного творчества. 

12:04, 15 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
87
0
#конкурс\n#бабушки\n#Золотая бабушка