Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Более 40% ижевчан страдали от абьюза на работе

10:20, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Более 40% ижевчан страдали от абьюза на работе
10:20, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
383
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа\n#абьюз
Фото: unsplash.com
383
0

Опыт неконструктивных отношений на трудовом посту в основном имеют люди от 25 до 34 лет. 

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска рассказали об абьюзивных отношениях на работе. Сталкивались с ними почти 44% опрошенных горожан. Об этом сообщает пресс-служба портала Super Job.

В опросе приняли участие экономически активные люди с опытом работы. Абьюз для них выражался в злоупотребляющих властью начальниках (24%) и нарушениях Трудовому кодекса (30%). Абьюз переживали 44% опрошенных ижевчан, остальные подобного опыта не имели.

16% опрошенных претерпевали унижения, а 15% — эмоциональное давление.

При этом, значительная часть (40%) столкнувшихся с абьюзом на работе — это люди возрастом от 25 до 34 лет. 

10:20, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
383
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа\n#абьюз