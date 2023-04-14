Более 40% ижевчан страдали от абьюза на работе

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска рассказали об абьюзивных отношениях на работе. Сталкивались с ними почти 44% опрошенных горожан. Об этом сообщает пресс-служба портала Super Job.

В опросе приняли участие экономически активные люди с опытом работы. Абьюз для них выражался в злоупотребляющих властью начальниках (24%) и нарушениях Трудовому кодекса (30%). Абьюз переживали 44% опрошенных ижевчан, остальные подобного опыта не имели.

16% опрошенных претерпевали унижения, а 15% — эмоциональное давление.

При этом, значительная часть (40%) столкнувшихся с абьюзом на работе — это люди возрастом от 25 до 34 лет.