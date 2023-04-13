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Нехватка материалов для ремонта удмуртских дорог в 2022 году была связана с нарушением логистики

11:17, 13 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Нехватка материалов для ремонта удмуртских дорог в 2022 году была связана с нарушением логистики
11:17, 13 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#логистика
Фото: ИА «Сусанин»
54
0

Задержка на железной дороге достигала двух месяцев. 

Ижевск. Удмуртия. Одной из проблем прошлогоднего сезона ремонта дорог в Удмуртии стала нехватка материалов. Сдвигались работы, проводимые, в том числе, и по нацпроекту. Об этом журналистам рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв. 

Страдали от нехватки материалов в первую очередь мосты, где требовались мостовые балки. Задержки в поставках начались уже в самом начале дорожного сезона. Также наблюдалась нехватка специалистов по ремонту мостов. В марте 2023 года для того, чтобы закрыть потребность в мостовых балках, их производство начал планировать Можгинский железобетонный завод. 

«По инертным материалам, песку и щебню тоже были проблемы. Если помните, раньше работы по нацпроекту БКД мы заканчивали 31 августа и в сентябре уже ходили счастливые. В 2022 году работы затянулись до ноября. В первую очередь из-за нарушения логистики, задержка по железной дороге была до двух месяцев. Все щебни у нас идут с Урала», — сказал министр. 

Горбачёв выразил надежду, что в сезон 2023 года подобных ситуаций уже не произойдёт. Логистика уже выровнена, необходимый материал укомплектован в объёмах до 70%. 

11:17, 13 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#логистика