Нехватка материалов для ремонта удмуртских дорог в 2022 году была связана с нарушением логистики

Ижевск. Удмуртия. Одной из проблем прошлогоднего сезона ремонта дорог в Удмуртии стала нехватка материалов. Сдвигались работы, проводимые, в том числе, и по нацпроекту. Об этом журналистам рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв.

Страдали от нехватки материалов в первую очередь мосты, где требовались мостовые балки. Задержки в поставках начались уже в самом начале дорожного сезона. Также наблюдалась нехватка специалистов по ремонту мостов. В марте 2023 года для того, чтобы закрыть потребность в мостовых балках, их производство начал планировать Можгинский железобетонный завод.

«По инертным материалам, песку и щебню тоже были проблемы. Если помните, раньше работы по нацпроекту БКД мы заканчивали 31 августа и в сентябре уже ходили счастливые. В 2022 году работы затянулись до ноября. В первую очередь из-за нарушения логистики, задержка по железной дороге была до двух месяцев. Все щебни у нас идут с Урала», — сказал министр.

Горбачёв выразил надежду, что в сезон 2023 года подобных ситуаций уже не произойдёт. Логистика уже выровнена, необходимый материал укомплектован в объёмах до 70%.