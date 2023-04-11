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«Тотальный диктант» в Ижевске написали почти две тысячи любителей словесности

09:55, 11 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
«Тотальный диктант» в Ижевске написали почти две тысячи любителей словесности
09:55, 11 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
41
0
#Ижевск\n#тотальный диктант\n#грамотность
Фото: vk.com/totaldict18
41
0

Акция прошла на 50 площадках.

Ижевск. Удмуртия. Почти 1,8 тыс. жителей Ижевска проверили свою грамотность в рамках ежегодной акции «Тотальный диктант». В столице любителей словесности ждали на 50 площадках, сообщается на странице регионального сообщества проекта в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, юбилейная, 20-я по счету акция «Тотальный диктант» состоялась 8 апреля. В этом году желающим проверить свои знания русского языка было предложено написать под диктовку текст писателя Василия Авченко «Экология по Арсеньеву». Эссе литератора-дальневосточника посвящено жизни, исследованиям и творчеству выдающегося ученого, путешественника и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева, автора знаменитой повести «Дерсу Узала».

Одной из площадок акции в Ижевске стала библиотека имени Л. Н. Толстого. Здесь собралось 30 участников, самым младшим из них, Роману и Арсению, по 8 лет. Читала текст филолог, опытный педагог и большой друг библиотеки — Ольга Косолапова. Некоторые участники диктанта признались, что пришли, чтобы еще раз встретиться именно с Ольгой Викторовной.

Сотрудники библиотеки надеются, что после нынешнего диктанта популярность писателя Владимира Арсеньева вырастет и его книгу «Дерсу Узала» захотят прочитать многие из участников.

09:55, 11 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
41
0
#Ижевск\n#тотальный диктант\n#грамотность