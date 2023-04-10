Жителя Ижевска осудили за ложные сообщения о поджоге военкоматов и здания МВД

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за ложное сообщение о поджоге военкоматов осудили 52-летнего мужчину. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что 21 декабря 2022 года мужчина напился и из хулиганских побуждений позвонил в полицию, сообщив о готовящемся поджоге Первомайского и Ленинского военкоматов Ижевска, а также военного комиссариата Завьяловского района и здания МВД по Удмуртии.

«Своими действиями он дезорганизовал работу экстренных служб, сознавая, что сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей, причинения значительного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий», — говорится в сообщении.

Мужчина свою вину признал в полном объёме и выразил раскаяние. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в марте 2023 года за ложные сообщения о готовящихся терактах осудили жителей Ижевска и Можги.