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Жителя Ижевска осудили за ложные сообщения о поджоге военкоматов и здания МВД

16:25, 10 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителя Ижевска осудили за ложные сообщения о поджоге военкоматов и здания МВД
16:25, 10 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
166
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ложный теракт
Фото: unsplash.com
166
0

Мужчиной двигали хулиганские побуждения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за ложное сообщение о поджоге военкоматов осудили 52-летнего мужчину. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что 21 декабря 2022 года мужчина напился и из хулиганских побуждений позвонил в полицию, сообщив о готовящемся поджоге Первомайского и Ленинского военкоматов Ижевска, а также военного комиссариата Завьяловского района и здания МВД по Удмуртии.

«Своими действиями он дезорганизовал работу экстренных служб, сознавая, что сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей, причинения значительного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий», — говорится в сообщении.

Мужчина свою вину признал в полном объёме и выразил раскаяние. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в марте 2023 года за ложные сообщения о готовящихся терактах осудили жителей Ижевска и Можги.

16:25, 10 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
166
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ложный теракт