Верховный суд Удмуртии приговорил участника банды к 8 годам лишения свободы

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили 37-летнего местного жителя, входившего в состав банды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В январе 2018 года в Челябинске мужчина купил огнестрельное оружие и боеприпасы, которые перевез по месту своего жительства.

В марте 2022 года злоумышленник в составе банды под предлогом продажи автомобилей уговорил четверых москвичей приехать в Ижевск. В городе преступная группа напала на них с огнестрельным оружием, электрошокерами и телескопическими дубинками. Разбойное нападение было совершено, чтобы получить 10 млн рублей.

Чтобы не выдать себя, нападавшие надели маски с прорезями и форму сотрудников подразделений специального назначения. Помимо этого злоумышленники подменили государственные регистрационные знаки на автомобиле.

«Кроме того, осужденный совместно с соучастниками, не имея полномочий по распоряжению грузовым транспортом и легковым автомобилем, в период с сентября 2017 года по июль 2018 года путем обмана реализовал их другим лицам», — сообщает прокуратура Удмуртии. После заключенных сделок участники группы заявили в страховую компанию о хищении машин и получили страховую выплату.

Житель Удмуртии в полном объеме признал свою вину, заключил соглашение о сотрудничестве, содействовал раскрытию преступления и разоблачил своих соучастников. В результате Верховный суд Удмуртии 5 апреля приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении других участников банды суд рассмотрит в отдельном производстве. Один из них — житель Москвы — обвиняется в бандитизме, вымогательстве и разбойном нападении на территории Ижевска.