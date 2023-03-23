Ученики ижевской школы №58 приступили к плетению маскировочных сетей для нужд СВО

Ижевск. Удмуртия. В ижевской школе №58 был дан старт проекту по созданию маскировочных сетей для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Проект «Крылья ангела» начал работу с 22 марта. Первыми его участниками стали ученики школы и их родители. Волонтёры обучили детей и взрослых способам плетения и подбору тканей, провели показательный мастер-класс.

В ходе работ по плетению сетей с ребятами будут встречаться с военнослужащими — участниками СВО. Бойцы расскажут о жизни на передовой и важности крепкого тыла. Первая такая встреча уже прошла. С детьми пообщался участник спецоперации Павел Густенев.

«Чтобы укрыть машину БТР ветками, приходилось тратить 2-3 часа. С маскировочными сетями это можно сделать за полчаса. А когда над тобой летают дроны, все нужно сделать максимально быстро и не выдать свое местоположение», — рассказал боец.

Плетение масксетей будет проходить после уроков, а каждую среду к детям будут присоединяться их родители. Проектом «Крылья ангела» планируется охватить и другие школы Ижевска.