Регионального оператора по вывозу отходов в Удмуртии уличили в навязывании невыгодных условий

Ижевск. Удмуртия. В действиях регионального оператора Удмуртии по вывозу мусора ООО «Спецавтохозяйство» (САХ) выявлено навязывание невыгодных условий договора для предпринимателя. Об этом сообщает региональное управление федеральной антимонопольной службы Удмуртии.

Антимонопольщики установили, что учёт твёрдых коммунальных отходов (ТКО) производится исходя из количества и объёмов мусорных баков.

«В случае применения расчета исходя из количества и объема контейнеров основополагающим фактором является установленная периодичность вывоза ТКО (в неделю, в месяц, ежедневно), поскольку последняя напрямую влияет на количество ТКО, которое необходимо вывести региональному оператору», — отметили в Удмуртском УФАС.

Однако регоператор сам фактически не соблюдал утверждённую им же периодичность вывоза отходов. Подтверждением тому служат выписки из системы ГЛОНАСС. Это стало или могло стать причиной необоснованного увеличения стоимости вывоза мусора.

Также ООО «САХ» применял в отношении одного объекта несколько нормативов накопления ТКО: учреждения, административные здания, офисы, конторы» и «организации иных отраслей промышленности». Это идёт вразрез с действующим законом и налагает на предпринимателя лишнюю финансовую нагрузку.

«Являясь субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке обращения с ТКО, ООО «САХ» должно добросовестно вести себя по отношению к своим контрагентам, действия последнего не должны создавать неблагоприятные последствия для потребителей услуг», — говорится в сообщении.

Регоператор исполнил предписание антимонопольщиков и перестал навязывать невыгодные условия договора.