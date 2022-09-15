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Минздрав: в Удмуртии продолжает циркулировать штамм «омикрон» и его разновидности

14:50, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
Минздрав: в Удмуртии продолжает циркулировать штамм «омикрон» и его разновидности
14:50, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
43
0

В регионе развёрнуто 560 коек для больных ковидом.

Ижевск. Удумртия. В Удмуртии более 90% пациентов переносят коронавирус в лёгкой форме. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Удмуртии продолжает циркулировать штамм «омикрон» и его разновидности.

«95-96% заболевших переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме, и только 4-5% нуждаются в госпитализации, из них 0,1% пациентов переносят заболевание тяжело», — говорится в сообщении.

На данный момент в Удмуртии действует 6 ковид-центров, в которых развёрнуто 560 коек, более 300 из которых уже заняты пациентами с ковидом.

Напомним, с начала сентября в Удмуртии ревакцинировались более 11 тыс. человек.

 

 

14:50, 15 сентября, 2022
Юрий Абашев
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус