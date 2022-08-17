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В Удмуртии прибывшим из Украины, ДНР и ЛНР пенсионерам вручили российские паспорта

10:45, 17 августа, 2022
Анна Торхова
В Удмуртии прибывшим из Украины, ДНР и ЛНР пенсионерам вручили российские паспорта
10:45, 17 августа, 2022
Анна Торхова
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#пенсионеры\n#паспорт
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
206
0

Всего же документы получили уже 48 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прибывшим с территорий Украины, ДНР и ЛНР пенсионерам выдали российские паспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Вручение состоялось в одном из пансионатов для пожилых людей. Документы получили 9 человек — они воспользовались упрощенной процедурой получения гражданства.

Напомним, в настоящее время в республике находятся 673 человека, эвакуированных с территории Украины, ДНР, ЛНР. Временное убежище предоставлено 571 прибывшему. Паспорта гражданина России получили 48 человек.

10:45, 17 августа, 2022
Анна Торхова
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#пенсионеры\n#паспорт