В Удмуртии прибывшим из Украины, ДНР и ЛНР пенсионерам вручили российские паспорта

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прибывшим с территорий Украины, ДНР и ЛНР пенсионерам выдали российские паспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Вручение состоялось в одном из пансионатов для пожилых людей. Документы получили 9 человек — они воспользовались упрощенной процедурой получения гражданства.

Напомним, в настоящее время в республике находятся 673 человека, эвакуированных с территории Украины, ДНР, ЛНР. Временное убежище предоставлено 571 прибывшему. Паспорта гражданина России получили 48 человек.