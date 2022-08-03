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Работникам автозавода в Ижевске, решившим покинуть предприятие, выплатят по 12 МРОТ

10:03, 03 августа, 2022
Анна Торхова
Работникам автозавода в Ижевске, решившим покинуть предприятие, выплатят по 12 МРОТ
10:03, 03 августа, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод\n#завод\n#автомобиль\n#производство\n#заработная плата
Фото: ИА «Сусанин»
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В компании также надеются начать проект по выпуску нового автомобиля на площадке в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Работникам автозавода в Ижевске предложили несколько мер поддержки в связи с простоем, вызванным кризисом поставки комплектующих для «ЛАДА Веста». Об этом сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Так, работникам, которые решат уйти с завода, предложат трудоустройство на других предприятиях республики, при этом выплатят 5 средних зарплат или 12 МРОТ. Также у сотрудников будет возможность переобучиться за счет компании востребованным профессиям. Решившим сменить место работы и уволившимся по соглашению сторон, выплатят от 5 до 7 средних заработных плат.

Работникам предпенсионного возраста окажут содействие при выходе на досрочную пенсию и выплатят 7 средних зарплат.

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком продлят до конца 2023 года или до того момента, когда ребенку исполнится 4 года.

Ещё один блок поддержки работников завода — обеспечение максимальной занятости на площадке «ЛАДА-Ижевск». Акцент будет сделан на развитие штамповочного и пластикового производств. Работников ждет переобучение и переводы внутри предприятия. Также в планах создание индустриального парка «ЛАДА-Ижевск» с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции.

В компании отмечают, что на площадке в Ижевске намерены реализовать проект по выпуску нового автомобиля.

Также там добавляют, что массовых увольнений не планируется.

Напомним, ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов встретился с профсоюзным лидером автозавода «LADA-Ижевск» Виктором Назаровым. Глава правительства гарантировал, что власти республики поддержат заводчан.

10:03, 03 августа, 2022
Анна Торхова
100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод\n#завод\n#автомобиль\n#производство\n#заработная плата