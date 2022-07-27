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Житель Вавожского района проведет 7 лет в колонии за причинение тяжкого вреда здоровью ребенку

12:55, 27 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Житель Вавожского района проведет 7 лет в колонии за причинение тяжкого вреда здоровью ребенку
12:55, 27 июля, 2022
Екатерина Сентемова
61
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#дети\n#побои
Фото: twenty20.com
61
0

У девочки развилось психическое расстройство.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе осудили местного жителя, который более полутора лет истязал малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

51-летний ранее судимый мужчина жил вместе с женщиной и ее малолетней дочерью. Он находил малозначительные поводы и периодически избивал девочку, совершал насильственные действия. 

Все это причиняло ребенку физические и психические страдания, в результате чего у нее развилось психическое расстройство. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). 

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил. 

12:55, 27 июля, 2022
Екатерина Сентемова
61
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#дети\n#побои