«Терминатор» из Глазова вошел в энциклопедию самых оригинальных народных арт-объектов России

Глазов. Удмуртия. Железный «Терминатор» из Глазова включен в онлайн-энциклопедию самых необычных арт-объектов России. Интернет-издание выпустил сервис путешествий Туту.ру.

В энциклопедию вошли авторские достопримечательности из всех 85 регионов страны, творцы которых приняли участие во всероссийском конкурсе. В их числе скульптура «Терминатор из железа», которая устрашает входящих на предприятие «Сельхозхимия» в Глазове.

«Терминатор» собран из старых редукторов, карданов, рессор и шестеренок. Автор произведения в стиле киберпанк — директор предприятия Николай Луговской.

«Все делал методом проб и ошибок. Приставлю одну деталь, отойду, посмотрю — годится. Не понравится — разберу, начну заново», — рассказал организаторам конкурса умелец.

Напомним, в 2021 году глазовский «Терминатор» вошел в топ-5 самых оригинальных и крупномасштабных самоделок в России. Победителем конкурса стал железный мамонт, установленный в Магадане, официальное название объекта — скульптура «Время».