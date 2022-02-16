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«Терминатор» из Глазова вошел в энциклопедию самых оригинальных народных арт-объектов России

14:50, 16 февраля, 2022
Андрей Поносов
«Терминатор» из Глазова вошел в энциклопедию самых оригинальных народных арт-объектов России
14:50, 16 февраля, 2022
Андрей Поносов
615
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#Удмуртия\n#Глазов\n#скульптура\n#конкурс\n#арт
Фото: art.tutu.ru
615
0

Лучшим в стране произведением скульпторов-энтузиастов признан магаданский мамонт из железа.

Глазов. Удмуртия. Железный «Терминатор» из Глазова включен в онлайн-энциклопедию самых необычных арт-объектов России. Интернет-издание выпустил сервис путешествий Туту.ру.

В энциклопедию вошли авторские достопримечательности из всех 85 регионов страны, творцы которых приняли участие во всероссийском конкурсе. В их числе скульптура «Терминатор из железа», которая устрашает входящих на предприятие «Сельхозхимия» в Глазове.

«Терминатор» собран из старых редукторов, карданов, рессор и шестеренок. Автор произведения в стиле киберпанк — директор предприятия Николай Луговской.

«Все делал методом проб и ошибок. Приставлю одну деталь, отойду, посмотрю — годится. Не понравится — разберу, начну заново», — рассказал организаторам конкурса умелец.

Напомним, в 2021 году глазовский «Терминатор» вошел в топ-5 самых оригинальных и крупномасштабных самоделок в России. Победителем конкурса стал железный мамонт, установленный в Магадане, официальное название объекта — скульптура «Время». 

14:50, 16 февраля, 2022
Андрей Поносов
615
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#скульптура\n#конкурс\n#арт