У жителей Ижевска одни из самых низких пенсионных ожиданий среди россиян

В среднем жители страны в старости хотели бы получать 43 тыс. рублей в месяц.

Ижевск. Удмуртия. Портал SuperJob выяснил, что у жителей Ижевска довольно скромные запросы по поводу желаемой пенсии. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

С 10 по 15 ноября 32 тыс. Россиян участвовали в опросе — какую сумму пенсии они хотели бы получать. Самые высокие пенсионные ожидания в Москве, ее жители хотят получать 48 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 47 тыс. рублей, в Хабаровске — 45 тыс. рублей. Самые скромные суммы назвали люди из Ижевска и Кирова.

28% опрошенных планируют по выходу на пенсию продолжить работать и жить на зарплату. У 24% людей основным источником дохода будет пенсия, а 14% граждан будут обеспечивать себя заранее собранными сбережениями. Только 4% россиян основным источником дохода назвали средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды. Каждый сотый человек рассчитывает в старости на помощь детей, и 7% респондентов назвали другие источники дохода, такие как поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и купоны по ценным бумагам.

Молодые люди возрастом до 24 лет в основном рассчитывают на государственную пенсию, а вот опрошенные в возрасте от 25 до 44 лет планируют не прекращать работу и получать зарплату. Граждане старше 45 лет делятся на тех, кто рассчитывает жить на пенсию, и тех, кто планирует жить на трудовые доходы.

В 2021 году средний желаемый размер пенсии у жителей России достигает 43 тыс. рублей. Женщины называли цифры чуть меньше, чем мужчины — 41 тыс. и 44,7 тыс. рублей соответственно. Молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тыс. руб. в месяц, а россияне старше 45 лет — 45 тыс. руб. Также чем выше у людей уровень дохода, тем выше их пенсионные ожидания, люди, получающие зарплату менее 30 тыс. рублей, рассчитывают на пенсию в 37 тыс. рублей, а кто зарабатывает более 80000 руб. в месяц — 48 тыс. рублей.