Пьяный водитель из Удмуртии после апелляции вместо условного срока проведет 10 месяцев в колонии

Прокурор подал апелляцию из-за слишком мягкого наказания.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии изменил наказание пьяному водителю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Ранее жителя Кизнерского района признали виновным в пьяной езде. Также у него уже имелась судимость за аналогичное преступление.

Мужчину признали виновным в том, что при непогашенной судимости 2 мая 2021 года в селе Грахово он снова в состоянии опьянения управлял автомобилем Лада Приора. Его судили по статье 264.1 УК России («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Кизнерский районный суд условно лишил обвиняемого свободы на 9 месяцев и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев и

Государственный обвинитель посчитал это наказание слишком мягким, из-за того, что мужчина вновь нарушил закон, и обжаловал приговор суда.

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию и заменил условное лишение свободы на 10 месяцев в колонии-поселении и 3 лет лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.