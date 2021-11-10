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Одно из муниципальных образований Удмуртии оштрафовали за крупный природный пожар

13:10, 10 ноября, 2021
Юрий Абашев
Одно из муниципальных образований Удмуртии оштрафовали за крупный природный пожар
13:10, 10 ноября, 2021
Юрий Абашев
221
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#пожар\n#тушение пожара
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
221
0

Площадь возгорания превысила 100 га.

Ижевск. Удмуртия. Муниципальное образование «Арзамасцевское», что в Каракулинском районе Удмуртии, оштрафовали за крупный природный пожар, произошедший в августе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Напомним, что возгорание произошло 21 августа в 1 км на северо-запад от деревни Суханово. Огонь охватил деревья и кустарники на площади 130 000 кв. м. Пожар удалось ликвидировать к утру 22 августа.

В ходе проверки были выявлены нарушения со стороны муниципального образования «Арзамасцевское», которому принадлежит на праве общедолевой собственности данный земельный участок. В частности, было отмечено, что земля, предназначенная для ведения сельского хозяйства, никак не использовалась и заросла многолетней растительностью.  Также не сохранялось и не воспроизводилось плодородие почвы. Бездействие чиновников привело к возникновению пожароопасной ситуации.

Муниципальное образование привлекли к ответственности и оштрафовали на 200 тыс. рублей.

13:10, 10 ноября, 2021
Юрий Абашев
221
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#пожар\n#тушение пожара
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