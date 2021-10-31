397 жителей Удмуртии заразились коронавирусом за минувшие сутки

Справились с болезнью 320 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки ковид подтвердился у 397 жителей республики. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Следи заболевших 47 детей и 116 пенсионеров. Положительные тесты получили 190 ижевчан, 34 жителя Воткинска, 28 можгинцев и столько же заболевших в Игринском районе. 21 человек заразился в Якшур-Бодьинском районе. В остальных муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 12 случаев заболевания.

Выздоровели 320 пациентов. 23 человека скончались. В тяжёлом состоянии остаётся 531 житель региона.