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Осужденные колонии №12 в Удмуртии создают поделки в стиле паперкрафт

17:25, 30 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Осужденные колонии №12 в Удмуртии создают поделки в стиле паперкрафт
17:25, 30 октября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#осужденные\n#поделки\n#творчество
Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике
139
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Одна из них решила увлечь товарищей новым декоративно-прикладным творчеством.

Ижевск. Удмуртия. В колонии №12 в Удмуртии осужденные женщины учатся мастерить поделки из бумаги. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике.

Идею нового кружкового занятия предложила одна из осужденных. Она сама увлеклась объемным моделированием из бумаги год назад и теперь обучает технике декоративно-прикладного творчества своих товарищей. В исправительной колонии женщина проводит мастер-классы для всех желающих.

Все что им нужно, это бумага, ножницы, клей, терпение и предельное внимание. Они вырезают готовые схемы переводят их на картон, снова вырезают и аккуратно склеивают поделку.

Помимо поделок из бумаги осужденные также увлечены сочинением стихов, рисованием картин, созданием наряды, которые топом используются в театральных постановках, шитьем мягких игрушке и созданием тактильных книжек для слабовидящих детей. 

По словам сотрудников воспитательной службы творческий процесс помогает им выявить и расширить свой личностный потенциал.

17:25, 30 октября, 2021
Екатерина Сентемова
139
0
#Удмуртия\n#осужденные\n#поделки\n#творчество
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