В Удмуртии запустили акцию в соцсетях, посвящённую Дню отца

Этот праздник отмечают в третье воскресенье октября.

Ижевск. Удмуртия. Ко Дню отца в Удмуртии запустили флэш-моб. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» Совета отцов республики.

«Отец, папа, папочка и даже батя. Как по-разному люди называют своих отцов. Но объединяет их всех любовь, поддержка и забота о детях», — говорится в сообщении.

Организаторы акции предложили жителям Удмуртии рассказать о своём папе в социальных сетях. Можно записать видео, написать пост или сделать «сториз», о том каким отец «является для вас, чему он научил, какое самое яркое воспоминание связано с папой». При этом предложено использовать хэштеги деньотца #папаможет

Напомним, с 2021 года по инициативе президента России Владимира Путина в третье воскресенье октября в стране празднуется День отца. В Удмуртии праздник стал ежегодным с 2019 года. В этом году День отца — 17 октября.