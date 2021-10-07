Волонтеры Удмуртии снова начнут помогать врачам

Они будут оказывать помощь в медицинских учреждениях и развозить докторов на осмотры пациентов.

Ижевску. Удмуртия. В Удмуртии возобновили акцию «МедПоддЕРжка». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской республики.

Этот региональный партийный проект стартовал в 2020 году 19 октября. За год пандемии в нем поучаствовали более 700 волонтеров, это студенты-медики, предприниматели, депутаты и просто неравнодушные граждане. Все они помогали врачам с транспортом, доставкой горячего питания, воды. Благодаря автоволонтерам и привлеченному транспорту получилось отработать 6127 адресов по доставке медицинского персонала к пациентам.

В настоящий момент в условиях борьбы с коронавирусом, нагрузка врачей растет, многие работают без перерыва и выходных, поэтому было принято решение о возобновлении проекта. Сейчас врачам республики требуются рабочие руки и дополнительный транспорт.

В первую очередь помощь нужна работникам первичного медицинского звена. Добровольцы смогут помогать по выходным на входных термоконтролях в учреждениях, в регистратурах, а автоволонтёры будут возить врачей на осмотры заболевших на дом и домой после рабочей смены.

Для того чтобы стать волонтером и тоже помочь медицинским работникам в такое непростое время, нужно обратиться в штаб проекта по телефону: 8(3412) 725-385.

Также удмуртский корпус «серебряных» волонтеров и Ресурсный центр поддержки добровольчества запустили акцию — угости врачей «Добрым вареньем». Поучаствовать может каждый желающий, для этого достаточно принести банку варенья в Ресурсный центр поддержки добровольчества в Ижевске на улице Восточная, 42а. Далее все угощения передадут врачам, работающим в «красных зонах» и осуществляющим первичный прием в поликлиниках.