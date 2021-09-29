Главный судья лыжных гонок и преподаватель УдГУ Анатолий Касихин скончался в Удмуртии

Ему было 84 года.

Ижевск. Удмуртия. На 85-году жизни скончался известный спортивный деятель Удмуртии Анатолий Касихин. Об этом в среду, 29 сентября, сообщила пресс-служба Минспорта республики.

«Анатолий Касихин внёс огромный вклад в развитие физической культуры и спорта в республике. Он был бессменным главным судьёй всех соревнований по лыжным гонкам, работал над становлением и сохранением детско-юношеских спортивных школ, физкультурно-спортивных традиций в Удмуртии, занимался подготовкой и принятием закона «О физической культуре и спорте Удмуртской Республики» 1996 года. Выражаем соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича», — говорится в сообщении.

Отметим, что Анатолий Касихин был Заслуженным работником физической культуры УАССР и Российской Федерации, педагогом и организатором физкультурно-спортивного движения в Удмуртии. Больше четверти века Анатолий Михайлович возглавлял кафедру физического воспитания УдГУ, а с 1990 по 1999 год — Государственный комитет по физкультуре и спорту Удмуртии.