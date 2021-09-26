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За три последних года в Удмуртии снизилось число фактов браконьерства

15:05, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
За три последних года в Удмуртии снизилось число фактов браконьерства
15:05, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#охота\n#браконьеры
Фото: pixabay.com
68
0

В 2021 году зафиксировано 17 случаев.

Ижевск. Удмуртия.  В Удмуртии за 8 месяцев 2021 года по фактам нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов составлено 374 протокола. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

На нерадивых охотников наложили штрафов на общую сумму более 400 тыс. рублей.

В результате совместных действий силовиков в Удмуртии удалось снизить количество браконьерства более чем в 2 раза. В 2018 году был зафиксирован 101 факт, с начала текущего года выявлено 17 браконьеров. Также в этом году аннулировано 27 охотничьих билетов за нарушение их владельцами правил охоты.

15:05, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#охота\n#браконьеры
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