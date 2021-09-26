За три последних года в Удмуртии снизилось число фактов браконьерства

В 2021 году зафиксировано 17 случаев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 8 месяцев 2021 года по фактам нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов составлено 374 протокола. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

На нерадивых охотников наложили штрафов на общую сумму более 400 тыс. рублей.

В результате совместных действий силовиков в Удмуртии удалось снизить количество браконьерства более чем в 2 раза. В 2018 году был зафиксирован 101 факт, с начала текущего года выявлено 17 браконьеров. Также в этом году аннулировано 27 охотничьих билетов за нарушение их владельцами правил охоты.