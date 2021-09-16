Итоги первой межконфессиональной спартакиады подвели в Удмуртии

За восемь месяцев в состязаниях приняли участие почти 800 верующих.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги первой в республике межконфессиональной спартакиады. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на круглом столе обсудили результаты и перспективы этого мероприятия.

В резиденции главы Удмуртии с Александром Бречаловым за одним столом собрались: митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, муфтий Удмуртии Фаиз хазрат Мухамедшин, и. о. главного раввина еврейской общины «Звезда Давида» Михаил Голуб, зампредседателя церковного совета Покровской старообрядческой церкви Елена Шемякина, председатель церковного совета евангелическо-лютеранской церкви Христа Спасителя Александр Гребенников, глава постоянной комиссии Госсовета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иван Черезов, а также судьи и организаторы соревнований.

Участники круглого стола предложили включить в Спартакиаду соревнования руководителей приходов и отделений конфессий, организовать на местах состязаний молельные комнаты, активно подключать к турниру детей, создать условия для тренировочного процесса верующих на местах их жительства и разнообразить виды спорта и площадки проведения соревнований.

Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова подчеркнула, что межконфессиональная спартакиада, «как и любое хорошее дело, стала своеобразным конструктором по своим успехам и результатам».

«Межнациональный мир и межконфессиональное согласие не творятся внутри кабинетов, это всегда происходит в совместной работе и общих проектах. И межконфессиональная спартакиада это прекрасно доказала», — отметила Лариса Буранова.

Напомним, спартакиада длилась восемь соревновательных месяцев. В ней приняли участие почти 800 человек – православные, старообрядцы, мусульмане и иудеи.