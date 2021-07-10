С начала года численность населения Удмуртии снизилась более чем на 3 тысячи человек

В прошлом году за тот же период сокращение составило 1992.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снижается численность населения. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, за первые 5 месяцев 2021 года число жителей уменьшилось на 3240 человек, тогда как в 2020 году за тот же период сокращение составило 1992 человека.

С января по май родилось 5809 детей, умерло 8655 жителей. Для сравнения, в этом году скончалось на 1208 человек больше. В числе умерших 27 детей до 1 года - показатель не изменился.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, реже - новообразования и несчастные случаи.

Кроме того, миграционная убыль составила 394 человека - переехать из Удмуртии решили 4649 жителей, а приехать - 4255.

В 2021 году браков заключили на 606 больше, чем в прошлом году - 2326. В то же время выросло и число разводов - на 579. Расстаться решили 2183 пары.