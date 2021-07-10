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С начала года численность населения Удмуртии снизилась более чем на 3 тысячи человек

12:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
С начала года численность населения Удмуртии снизилась более чем на 3 тысячи человек
12:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
268
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#люди
Фото: arzik2
268
0

В прошлом году за тот же период сокращение составило 1992.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снижается численность населения. Об этом сообщает Удмуртстат.
Так, за первые 5 месяцев 2021 года число жителей уменьшилось на 3240 человек, тогда как в 2020 году за тот же период сокращение составило 1992 человека. 
С января по май родилось 5809 детей, умерло 8655 жителей. Для сравнения, в этом году скончалось на 1208 человек больше. В числе умерших 27 детей до 1 года - показатель не изменился.
Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, реже - новообразования и несчастные случаи.
Кроме того, миграционная убыль составила 394 человека - переехать из Удмуртии решили 4649 жителей, а приехать - 4255. 
В 2021 году браков заключили на 606 больше, чем в прошлом году - 2326. В то же время выросло и число разводов - на 579. Расстаться решили 2183 пары.
12:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
268
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#люди