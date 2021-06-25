На фан-зоне парка Кирова в Ижевске отменили все массовые мероприятия

Причиной стало распространение коронавирусной инфекции.

Ижевск. Удмуртия. На фан-зоне парка Кирова в Ижевске с 25 июня отменили все предстоящие массовые мероприятия. Об этом сообщают «Парки Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».

Трансляции футбольных матчей Чемпионата Европы-2020 на большом экране также проводиться не будут. Причиной такого решения стала опасность распространения COVID-19.

«Режим работы фан-зоны по-прежнему остается с 10:00 до 20:00», - добавили в «Парках Ижевска».