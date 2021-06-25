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На фан-зоне парка Кирова в Ижевске отменили все массовые мероприятия

09:40, 25 июня, 2021
Анна Торхова
На фан-зоне парка Кирова в Ижевске отменили все массовые мероприятия
09:40, 25 июня, 2021
Анна Торхова
1118
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#расписание мероприятий\n#коронавирус
Фото: vk.com/butorinsv
1118
0

Причиной стало распространение коронавирусной инфекции.

Ижевск. Удмуртия. На фан-зоне парка Кирова в Ижевске с 25 июня отменили все предстоящие массовые мероприятия. Об этом сообщают «Парки Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».
Трансляции футбольных матчей Чемпионата Европы-2020 на большом экране также проводиться не будут. Причиной такого решения стала опасность распространения COVID-19.
«Режим работы фан-зоны по-прежнему остается с 10:00 до 20:00», - добавили в «Парках Ижевска».
Напомним, 24 июня глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об отмене праздничных мероприятий на День молодежи. 
09:40, 25 июня, 2021
Анна Торхова
1118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#расписание мероприятий\n#коронавирус